El Presidente y el cubrebocas

Presidente, por favor, por divulgación, use cubrebocas cuando estamos en lo peor de la pandemia. Usarlo no le quitaría nada y le daría mucho

Confunden vulnerabilidad con debilidad. Florestán

A lo largo de la pandemia el presidente López Obrador se ha negado a usar el cubrebocas a pesar de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, de los principales centro médicos y científicos del mundo y hasta de los llamados de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum a todos los habitantes de la Ciudad de México, entre los que, por supuesto, se cuenta él, lo que ha ignorado.

Su resistencia la endosa a sus médicos: Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell porque le han dicho que no es necesario a ciencia cierta, cuando la ciencia médica plantea su uso como un freno a los contagios.

Y por eso el miércoles, en Radio Fórmula, le pregunté al doctor López-Gatell.

-¿Por qué no le dices al presidente que use cubrebocas, porque él sostiene que no se lo pone porque para ti no es necesario?

-El presidente ha dicho que no se opone al uso del cubrebocas. Él lo usa cuando se sube a un avión, cuando fue a Washington, en las pocas instancias en las que está en una zona donde no puede conservar la sana distancia. Eso me consta porque lo veo –me contestó.

Y luego me dijo: Mi sugerencia es que en lugar de estar con esta mirada fija en el comportamiento del presidente respecto al cubrebocas, se le haga el planteamiento en las mañaneras respecto a la bondad que podría tener la divulgación del uso del cubrebocas por su parte y a lo mejor puede haber otra modalidad en donde él pudiera entrar con el cubrebocas, como hago yo.

Es decir: díganle ustedes, reporteras y reporteros, de la bondad de la divulgación del uso del cubrebocas, a ver si a ustedes les hace caso.

Y así lo hago desde aquí: presidente, por favor, por divulgación, use cubrebocas. Anoche se registraron once mil 897 casos para llegar a un millón 217 mil, y 671 muertes para alcanzar 112 mil 326, el cuarto lugar mundial, cuando estamos en lo peor de la pandemia.

Usarlo no le quitaría nada y le daría mucho.

RETALES

AUTONOMÍA.- Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, me dijo ayer que la reforma a su ley orgánica aprobada en el Senado, atenta contra la estabilidad de las reservas y su autonomía constitucional. Los diputados ya lo echaron para el año que viene. Eso abre una oportunidad; IMPUNIDAD.- Además del abordaje de la 4-T al Banxico, está el del INEGI, con la inminente designación de Graciela Márquez como su presidenta. Ayer dio esta realidad que retrata la inseguridad del país: En 2019, 22.3 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de delitos y el 92.4 no fueron denunciados ni castigados. ¿Tendrá otros datos?; y BIDEN.- El presidente declaró ayer que su gobierno no ha hecho ningún contacto con el equipo de Joe Biden, a pesar que se había informado de enviados de la SRE a Washington. El lunes será la votación en el Colegio Electoral que confirmará su victoria.

Nos vemos el martes pero en privado.