“El presidente nunca me corrigió la plana cuando fui dirigente de Morena”: Yeidckol Polevsnky

Yeidckol Polevsnky, aspirante a la dirigencia de Morena, resaltó que López Obrador nunca le corrigió la plana cuando fue dirigente de Morena; dijo que Ramírez Cuéllar ha metido en "dimes y diretes" al partido

Yeidckol Polevsnky Gurwitz, candidata a la dirigencia de Morena, afirmó que hoy como nunca se siente profundamente orgullosa cuando fue dirigente del partido y resaltó que el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca le corrigió la plana durante su gestión.

“Me siento respaldada por el presidente, el dirigente interino (Alfonso Ramírez Cuéllar) nos ha metido en dimes y diretes dentro del partido, no trabaja en nada, cada que hace una propuesta López Obrador se desmarca no está de acuerdo, no son sus propuestas”, manifestó en entrevista con Joaquín López Dóriga.

Señaló “como algo natural” que Porfirio Muñoz Ledo haya encabezado “sin espectaculares” los resultados presentados por el Instituto Nacional Electoral para la encuesta, que inicia hoy, pues tiene una carrera de muchos años de trabajo y eso es una realidad que le dan conocimiento.

“Porfirio no es reconocido por los espectaculares, el que puso los espectaculares fue Mario Delgado, creen que están otro partido, son puros intereses particulares, no son los intereses del partido y no leen los estatutos de Morena, no conocen a las bases por lo que luchamos y por lo que se ve tampoco ven la manera de hacerlo”, refirió.

Por el inicio de la encuesta que inicia este 2 de octubre y termina el 8 de octubre, señal que se ve como presidenta de Morena.

La primera encuesta, dijo, fue para conocer a “los más conocidos”, pero espera que se valore el trabajo que ella ha hecho por el partido.

“Me veo como presidente de Morena. En la primera encuesta para ver quién era más conocido hubo cosas especiales. En el caso de las secretarias estuvo gente más conocida que ha trabajado en el Comité Ejecutivo Nacional, no me explico que no esté Antonio Attolini, Lolo López y varios que han trabajado de cerca con el partido”.

Indicó que desconoce a los candidatos que van por la secretaria general de Morena y hay uno que se apellida Montes de Oca, “como el niño héroe y sé de una calle de la Condesa, espero que en esta encuesta se valore el trabajo de quien quiera para presidir el partido”.

Polevsnky Gurwitz precisó que como fundadora militante de Morena honra el principio del partido, pues “hemos ganado algunas elecciones”.

Antes, en visita por Jalisco presentó sus propuestas, donde aseguró que la unidad es la bandera y principal meta para Morena de llegar a la presidencia del partido porque no importan los grupos, las consultas van a ser a la población abierta.

“Queremos la unidad para Jalisco, que vean como en otros estados (donde gobierna Morena) las cosas están muy bien. Vamos a trabajar de la mano con todos y a ras de tierra. Que la gente sepa que sus problemas son por los que luchamos”, expresó.

Con información de López Dóriga Digital