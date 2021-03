El presidente contra el juez

Al parecer, al presidente no le gustó la respuesta porque le escribió una carta que leyó ayer por la mañana, en la que insistía en el castigo al juez y añadía un preocupante párrafo

La lealtad ciega no se exige, se recibe agradecido y receloso.

Florestán.

El viernes, el presidente, enojado, anunció que pediría al Poder Judicial que investigara y sancionara al juez Juan Pablo Gómez Fierro por dar una suspensión provisional contra su reforma energética, lo que es una clara invasión a la separación de poderes.

El sábado, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, que lo es también del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, le respondió vía tuit: Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial.

Al parecer, al presidente no le gustó la respuesta porque le escribió una carta que leyó ayer por la mañana, en la que insistía en el castigo al juez y añadía un preocupante párrafo:

Sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia BAJO LA EXCUSA (sic) DEL ESTADO DE DERECHO pues quienes invocan ese principio han sido y siguen siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República, a lo que Zaldívar le respondió diciendo que se tramitará su queja y que, de proceder, abrirán una investigación, pero le reiteró el concepto de la independencia de ese poder.

No cabe duda, López Obrador dejó ver su lado autoritario y apuntó al presidente de la Corte: si castigan al juez, estará a su servicio, si no, confirmará la independencia del poder que encabeza y creará un conflicto.

Deseo que sea el conflicto por el bien del país y la autonomía judicial ante el poder presidencial.

RETALES

1. SOLA.- En más de cincuenta años de reportero nunca había visto a un secretario-a de Gobernación formar fila para documentar su boleto y la revisión de seguridad, sentarse en la terminal y hacer fila para subirse al avión, y de Aeromar, y luego bajarse y moverse sin escoltas ni seguridad. Así vi, sola, el domingo por la noche en el aeropuerto de Acapulco a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero;

2. REELECCIÓN.- El jueves el presidente López Obrador dijo estar muy contento porque ya había relevo generacional a la Presidencia de la República, reiteró que no se reelegiría y que en 2024 se iría a su finca en Palenque, La Chingada. Y le doy este dato de Spin, de Luis Estrada: En sus 566 mañaneras ha repetido la palabra reelección o reelegirse, 116 veces, una vez a la semana en promedio a lo largo de sus 836 días de gobierno. No quiere, pero no suelta el tema; y

3. RETRATO.- El plan anunciado era vacunar a los 15 millones de adultos mayores en marzo, luego en abril, y no será en mayo ni en junio. Al cumplirse un mes de ese anuncio, este lunes 15, apenas habían aplicado la primera dosis a dos millones 833 mil personas.

Nos vemos mañana, pero en privado.