“El INE no trabaja bajo indicaciones del gobierno o de algún otro actor político”: Murayama

Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión, convocó al INE a auditar y revisar las cuentas de partidos políticos y organizaciones que buscan convertirse en estos, para conocer e identificar los gastos que se hacen en redes sociales.

Acerca de esto, Ciro Murayama, consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral México, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga acerca de las funciones de dicho instituto e hizo algunas precisiones.

El INE desde que nació, desde que fiscalizamos las primeras campañas allá por 2015, le dimos seguimiento a los gastos de los actores políticos en redes sociales, en páginas de internet y hemos registrado más de 650 millones de pesos gastados en este nueva comunicación y, pues lo cierto es que el INE no trabaja bajo indicaciones del gobierno o de algún otro actor político.

Nosotros ya lo veníamos haciendo como una institución autónoma que fiscaliza de manera imparcial los recursos de los distintos actores que se involucran en los procesos electorales y también hemos detectado dinero no reportado, es decir, que se ocultaban gastos en Facebook, en Twitter que insertaban las campañas de distintos candidatos e incluso eso ha dado lugar a sanciones importantes, simplemente en 2018 encontramos 11 millones de pesos no reportados aunque sí nos reportaron, en aquella ocasión, 472 millones de pesos. Pero sí hay algunos actores que no todo lo que gastan lo reportan y pues nuestro trabajo es encontrar esa erogación”.