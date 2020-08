El expresidente Felipe Calderón denuncia persecución política en su contra por parte de López Obrador

Calderón Hinojosa respondió a las declaraciones del presidente López Obrador, quien dijo que en su gobierno se vivió 'un narcoestado'

Felipe Calderón, expresidente de México, aseveró que existe una persecución política en su contra por parte del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Es un hostigamiento político por parte del presidente y su gente. Todo yo, todo es calderón, todo es por Calderón. Esto no es justicia ni es acabar con la corrupción, es ganas de revancha política, de persecución política.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Calderón Hinojosa respondió a las declaraciones de esta mañana del presidente López Obrador en la conferencia matutina, quien aseveró que en la administración del michoacano se vivió un narcoestado.

“Lo rechazo categóricamente; me parece incluso algo ofensivo para México. Si hubo algún gobierno, un presidente que tuvo la deciesión de enfrentar con todo todo al narcotráfico y al crimen organizado fue esa administración”, argumentó.

“Me podrán criticar muchas cosas, habrá quien incluso esté de acuerdo en desacuerdo con esa actitud y estrategia, pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo (Guzmán), no liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos del Chapo ni a los sobrinos. Soy el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado a ante la justicia de Estados Unidos, el que más ha capturado a los más buscados de la justicia, 25 de 34.”, expresó.

“Puede haber que haya gente que incurrió en corruptelas, eso lo demostrarán las autoridades una vez que se llevan a cabo los juicios y se desahoguen las evidencias, pero de que había un gobierno totalmente comprometido y determinado en la lucha contra la delincuencia fue el mío”, enfatizó.

Calderón Hinojosa detalló que el gobierno de López Obrador no ha demostrado que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y preso en EE.UU., haya protegido al crimen organizado.

Eso esta por verse, por lo pronto su gobierno no lo ha demostrado. Es una afirmación que no está sustentada con pruebas del gobierno mexicano ni con un acto de justicia y dirigido por la FGR ni muchos menos resuelto por un juez. Si está tan seguro y tiene las evidencias, que actúe, pero mientras esta realmente calumniando”, detalló.

“Puede haber que haya gente que incurrió en corruptelas, eso lo demostrarán las autoridades una vez que se llevan a cabo los juicios y se desahoguen las evidencias, pero de que había un gobierno totalmente comprometido y determinado en la lucha contra la delincuencia fue el mío”, declaró.

El exmandatario retó a López Obrador a que si tiene pruebas en su contra actúe en consecuencia y lo acuse ante la autoridad correspondiente, recalcándole que México es un país de leyes, no de consultas públicas.

Que salgan las investigaciones, pero ni siquiera han salido las de él (López Obrador). ¿Dónde están las evidencias o una averiguación previa aquí en México contra Genaro Garcia Luna por el gobierno de López Obrador? A mí no me tienen que someter a audiencias o consulta pública para ver si me juzgan o no, de una vez, si tiene un so, a prueba contra mi que tenga validez judicial que presenten y que actúen contra mí, para qué se esperan, aquí me tienen a sus órdenes”, refirió.

“Estamos en un país de linchamientos que salen en la mañanera, a contentillo del humor presidencial y de sus necesidades políticas. Aquí hay una utilización de las instituciones para perjudicar a los adversarios políticos del presidente, una utilización a la mala del Estado mexicano para calificar, estigmatizar, arrinconar, lo mismo a periodistas que a gente que decimos ‘yo no estoy de acuerdo con el presidente’. Si eso le parece que va a ser suficiente para intimidar, está muy equivocado”, pronunció.

Son palabras de un déspota, porque México se rige por la ley, no por la consulta popular, por muy culpable que sea una persona, si no hay evidencias judiciales no lo puedes condenar; aunque la mayoría del pueblo pida castigo, esto no es un show, es derecho constitucional: nadie puede ser sentenciado si no hay pruebas ni un proceso judicial legal. La consulta es algo totalmente arbitrario, propio de Nerón, en donde en el circo romano decidían la vida o la muerte de los esclavos a propósito de la simpatía popular. ¿Qué está pasando? , esto es un país moderno. No puede ignorar la Constitución, abundó.

“Si soy culpable, que se ma acuse y consigne, pero si no, que se callen la boca. No tengo temor, tengo molestia, me duele mucho México, estamos pro el rumbo incorrecto”, observó

Calderón Hinojosa, quien reiteró que todavía no ha decidido ser diputado, declaró que lo que están en juego son las elecciones intermedias de 2021, donde el objetivo es derrotar a Morena, partido del presidente López Obrador.

“Lo que el presidente quiere desviar la atención de los problemas nacionales (…) él prefiere poner calificativos calumniosos sin evidencia y hacerle el juego políticos que hace en las mañaneras. Hay una utilización política de los adversarios de López obrador de cara a un proceso electoral de 2021. y nuestra organización Mexico Libre están recogiendo una gran inconformidad entre la ciudadanía, vamos a quitarle la mayoría en el Congreso y eso le preocupa”, planteó.

Hago más mal que bien poniendo toda ese coraje, esta revancha, estos complejos y prejuicios que tiene el presidente contra mí, si yo los pongo en campaña, creo que no le haré mucho favor a México Libre. Sí voy a empujar a que haya mexicanos de bien, los mejores en cada distrito electoral, presidencia municipal o gubernatura con un solo objetivo: quitarle la mayoría a Morena y rectificar el rumbo de México a partir de poner la política en gente con escrúpulos”, finalizó.

Con información de López-Dóriga Digital