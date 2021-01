Durante esta temporada, prácticamente no hay influenza, revela López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reveló que durante la presente temporada, no ha habido casi reportes de influenza en México.

“Prácticamente no hay influenza”, dijo.

Indicó que en otros años se habían reportado al menos unos 50 mil casos durante la temporada y, actualmente, se han tenido dos o tres registros puntuales.

“Cada semana nos preguntamos si el inusual número es correcto en México, en Estados Unidos y en Canadá donde también no hay influenza. No es un problema de detección, sino que no hay influenza”, señaló.