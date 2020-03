Durango tiene mucho que aportar al cuidado del medio ambiente, declara gobernador

Este jueves inició en Durango la edición 2020 del World Sustainable Development Forum en el que se discuten ideas y proyectos acerca de desarrollo sustentable a nivel mundial.

Acerca de este foro, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

Cuestionado acerca de su postura en torno al Día Internacional de la Mujer, el gobernador, indicó:

Yo voy a apoyar el movimiento de las mujeres, hoy me reuní con ellas aquí en Durango y tienen toda la libertad para que realicen sus actividades y, el lunes, lo que hemos dicho, es que las mujeres tienen toda la libertad para no asistir a trabajar. Si así lo deciden, no habrá ninguna sanción para ellas.

Aispuro explicó en qué consiste el WSDF2020 y su importancia, no solo para México, sino para el mundo.

El día de ayer estuvo el secretario Marcelo Ebrard, en representación del presidente de la República para la inauguración. Es un foro que durará tres días, hasta el día de mañana concluye el foro con especialistas del mayor nivel, estuvo aquí don Ricardo Lagos, el expresidente de Chile, la ex presidenta de Ecuador y mucha gente como el secretario General de la Organización Meteorológica Mundial, el ex primer ministro de Japón y la verdad es que hay mucha gente de primer nivel y una participación sobre todo muy entusiasta de los jóvenes, a través de un movimiento que hace que participen en todos los temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente”.

Además, explicó qué es lo que se está haciendo en Durango acerca del tema y cómo avanza el desarrollo sustentable en la entidad.

Si no hacemos algo hoy, lamentablemente, le vamos a heredar a las nuevas generaciones, no solo un país, sino un mundo devastado que no tendrá las condiciones para un desarrollo sostenible, por eso creo que en Durango, por ejemplo, tenemos mucho que aportar a la parte del cuidado del medio ambiente. Somos la primera reserva forestal del país, tenemos la certificación número uno a nivel nacional en materia de bosques y, desde luego que no solo es el bosque lo que tenemos que cuidar, hay muchos otros aspectos pero claro que el bosque es una tarea especial por eso en el Congreso se está legislando, justo ahora, para eliminar todo lo que es el uso de plásticos y eso también es una contribución que no se dará de la noche a la mañana pero creo que es un paso que, gradualmente, lo tenemos que ir dando”.