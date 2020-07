Donald Trump recibirá a López Obrador el 8 de julio, confirma la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este miércoles la visita a la Casa Blanca el próximo 8 de julio de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para celebrar la “histórica” entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El pasado lunes, el presidente López Obrador manifestó que su visita a Washington se producirá en “un momento muy oportuno”, ya que la alianza comercial que entrará en vigor el 1 de julio “va a ayudar a reactivar la economía, va a ayudar a México”.

Esta relación es para nosotros muy importante. Además, ha habido respeto del presidente Donald Trump hacia nuestro Gobierno. Ha habido una relación de respeto mutuo . No voy a decir más. Incluso el discurso del presidente Trump con relación ha México ha sido más respetuoso de cómo se expresaba anteriormente, cosa que agradecemos mucho”, manifestó.

El mandatario mexicano aseguró que su visita a Estados Unidos no lo hace un “vendepatrias”, luego de que algunas voces manifestaran que un debilitado Donald Trump podría usar su presencia allí para hacer campaña de cara a los comicios de noviembre.

No tengo problemas de conciencia porque yo vaya a Estados Unidos si siempre, durante toda mi vida, he sostenido que México es un país libre, independiente y soberano todo el tiempo. No soy un vendepatrias, para decirlo con claridad”, aseveró.