Dispararon más de 3 mil 500 balas contra mi familia, declara Adrián LeBarón

Durante el taller denominado “Pensando en México”, Julián LeBarón señaló que ya son nueve los detenidos por la masacre en Bavispe

Ya son nueve los detenidos por la masacre a integrantes de las familias LeBarón y Langord en el mes de noviembre pasado, en donde también entre 40 y 50 personas fueron identificadas por su participación en los hechos.

Esto fue informado por Julián LeBarón durante el taller denominado “Pensando en México”, realizado por el Consejo Consultivo Ciudadano, quien señaló que siete están detenidos en México y dos más en los Estados Unidos.

“Casi todos son de Chihuahua, el Cártel de Juárez y el que está detenido, dice que ellos estaban esperando a uno de los narcos del otro lado del cerro para tener un enfrentamiento y que se equivocaron, pero no sabemos. Nadie nos ha explicado racionalmente por qué agredieron a estas mamás y a mis primas. Yo creo que todo irá cambiando mientras más investiguen, pero yo confío en que Estados Unidos sí nos va a decir qué fue lo qué pasó, la única justicia que vamos a conocer en esta tierra no va a ser una reparación del daño, en esta tierra no la vamos a conocer, tal vez con Dios encontremos resignación y reparación del daño”, argumentó.

Adrián LeBarón señaló que durante la agresión armada fueron disparadas más de 3 mil 500 balas.

“Ya me dejarán ver la carpeta de investigación yo y el licenciado y descubrimos que los trabajos de peritaje, pruebas de ADN, al leer la carpeta vemos que las indagaciones que hicieron ahorita se ven tremendamente, muy mediocres”, aseveró.

En este taller, los LeBarón plantearon una estrategia conjunta entre México y los Estados unidos para abatir la violencia

“Tenemos un enemigo en común que es la violencia, porque no sentarnos con el país más poderoso del mundo y buscar soluciones, buscar un plan una estrategia real que nos conviene a los dos países”, aclaró Bryan LeBarón.

Con información de Noticieros Televisa