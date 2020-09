Dieciocho aspirantes a dirigir Morena, el partido fundado por López Obrador

Presenté oficialmente mi solicitud de inscripción de candidatura para la presidencia de Morena ante el @INEMexico

No me acompañaron senadores, diputados ni presidentes municipales. Me acompañaron la militancia y las bases obradoristas.

¡Esta candidatura es del pueblo! pic.twitter.com/XTpt1WAj1C

— Gibrán Ramírez Reyes🖋 (@gibranrr) September 8, 2020