Dicta INE medidas cautelares contra AMLO por críticas a posible alianza entre PRI y PAN

El INE determinó que declaraciones del presidente contra una posible alianza entre PRI y PAN ocurrieron dentro del desarrollo de las elecciones 2021

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó dictar medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por sus críticas hacia una posible alianza entre PRI y PAN de cara a las elecciones de 2021.

El PRD, PAN y 12 diputados federales presentaron denuncias ante el INE contra López Obrador por uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y llamado indebido al voto.

📑 Resuelve Comisión de Quejas la procedencia de dictar medidas cautelares en tutela preventiva en contra del Presidente de la República por declaraciones en #BajaCalifornia. #30AñosINE https://t.co/O1MnQ3Ew8f pic.twitter.com/Hs3IDIzjZA — @INEMexico (@INEMexico) December 4, 2020

Se pronunciaron contra las expresiones del primer mandatario durante su gira de trabajo en Baja California -realizada del 27 al 29 de noviembre-, y por sus dichos en la conferencia matutina del 30 de noviembre.

López Obrador invitó a la ciudadanía a reflexionar su voto y a mantener el proyecto de su Gobierno:

“Por ejemplo, aquí en Baja California tengo noticias, y no porque se lleve a cabo alguna actividad de espionaje, sino por los periódicos, por la prensa escrita, por las redes sociales, que están buscando una alianza el PRI y el PAN. Imagínense eso, realmente estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país.”

“Tenemos una elección el año próximo, no solo va a haber elecciones en 15 estados para gobernadores, sino se va a renovar también la Cámara de Diputados, que es fundamental en lo que corresponde a las facultades del Poder Legislativo.”

Y en su conferencia del 30 de noviembre dijo:

“Ahora que estuve en Baja California me dio mucho gusto, lo celebré porque no deja de ser un timbre de orgullo el haber dicho hace muchos años que eran lo mismo el PRI y el PAN, que era el PRIAN; y todavía muchos pensaban que era una exageración de mi parte, que estaba yo inventando. Ahora que voy me informo que se van a aliar el PRI y el PAN en Baja California, ya van juntos en contra de nuestro proyecto. Imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica.”

Al analizar el caso, la Comisión de Quejas del INE determinó que las declaraciones del presidente ocurrieron dentro del desarrollo del Proceso Electoral Federal 2020-2021.

De esta forma sus dichos pueden afectar la equidad o influir en las preferencias de la ciudadanía en los comicios locales y federales de 2021.

El INE llamó a López Obrador a abstenerse de realizar expresiones que resulten ilegales al constituir actos de intromisión electoral y proselitismo en favor o en contra de una fuerza política, en desacato a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.

Sin embargo, la Comisión de Quejas resolvió improcedente los delitos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

Con información de López-Dóriga Digital