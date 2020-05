Detienen a quienes agredieron a reportero de Televisa

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Omar García Harfuch, fijó su postura sobre este operativo y el incidente posterior con el reportero de Televisa

En las cercanías del Registro Civil que se ubica afuera de la Agencia de Protección Sanitaria, en el centro de la Ciudad de México, se estaban vendiendo actas de defunción donde se podía alterar la causa de la muerte y que la gente iba a solicitar que eliminaran de las actas que dicha causa de muerte era por COVID–19, para “agilizar y facilitar los trámites de inhumación”.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, vestidos de civil, estaban deteniendo a cinco de estos presuntos coyotes. Pero al ver que estaban siendo grabados se fueron contra los reporteros de Televisa, Arturo Sierra y Gabriel Martínez.

El arresto de al menos cinco personas que realizaban trámites de gestoría de actas de defunción apócrifas se registró en la calle Alfredo Chavero, casi esquina con Xocongo, en la colonia Tránsito. En el Ministerio Público, los policías indicaron que los detenidos eran “coyotes” y se dedicaban a tramitar documentos falsos en el Registro Civil con sede en la Agencia de Protección Sanitaria.

“Gracias a las denuncias ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se ubica en un punto dedicado a la venta de documentación apócrifa; como podemos ver, pre-certificados de defunción”, dijo Luis Tejeda, agente de la SSC de la CDMX.

Si una persona iba y les decía, “mi familiar murió de COVID, pero quiero que salga el certificado diferente”, ellos se lo podían cambiar, se lo podían vender y así estar distribuyéndolos. Cualquier otra causa de muerte, en la cual no indicara que había sido por el COVID”.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana precisó que fueron detenidos cinco hombres que forman parte de una red de delincuentes dedicados a la venta de documentos oficiales apócrifos. Su líder es apodado “El Pecas”.

Se les encuentra droga

Además de las actas actas y pagos a tesorería, se les encontraron 20 bolsitas de plástico transparente con marihuana.

“No es ninguna actividad fuera de la ley, estamos certificando porque, vamos, constatamos el hecho de que el cuerpo esté muerto, el cadáver, vamos con el familiar solicitamos IFEs, solicitamos historial clínico, constatamos que es una causa, que quede bien claro probable de muerte, porque no somos legistas. Vamos a la agencia de protección sanitaria, nos otorgan el certificado, posteriormente vamos al domicilio o a la agencias funerarias”, Brenda Amanda Solís, esposa de detenido.

Cuando el equipo de noticieros televisa documentaba la detención de los presuntos gestores, los policías agredieron a golpes a este equipo de trabajo.

Uno de los elementos arrebató el celular de trabajo y los policías amenazaron al realizador con sembrarle droga y un arma, porque, según ellos, se había obstruido su labor.

Al menos 10 de los elementos armados vestidos de civil, con amenazas y golpes, obligaron a borrar el video que se tomó con el celular para no dejar evidencia de lo ocurrido.

Omar García Harfuch pide disculpa a reporteros

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Omar García Harfuch, fijó su postura sobre este operativo y el incidente posterior con el reportero de Televisa.

“Se les detiene, se les asegura, se les encuentra los documentos falsos, algunos se les encontró droga. Cuando los compañeros se percatan que una persona de civil grabándolos, en ese momento actúan de una forma que no debe ser, que no es correcta de la policía, agreden a esta persona de civil que esta grabando con un celular, después se dan cuenta que es un reportero y bueno, regresan el celular. Queremos pedir una disculpa sincera al compañero reportero. Esta no es la manera de actuar de la Policía, no actuamos así a pesar de que el operativo estaba siendo exitoso ya que teníamos los primeros cinco detenidos de una red importante de coyotes que se dedican a engañar a la gente, lamentablemente fue ensuciado el operativo con esta mala actuación. Ya hay una carpeta de investigación en asuntos internos”, dijo Omar García Harfuch.

Con información de Noticieros Televisa