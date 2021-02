Detienen a enfermero por vender vacunas contra COVID-19 en Zapopan, Jalisco

Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un enfermero que ofrecía vacunas contra el COVID-19 en Zapopan, Jalisco.

La detención ocurrió la mañana del domingo sobre la avenida Zoquipan, entre las calles Laguna de Alvarado y Lago Titicaca, en las inmediaciones del Hospital General de Occidente.

Al detenido le fue decomisada una hielera en la que llevaba 20 presuntas dosis de la vacuna contra COVID-19 con la marca de la farmacéutica Pfizer.

El enfermero, de 35 años de edad, fue presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) acusado por delitos contra la salud.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, afirmó que estas vacunas que se pretendían vender a la población eran falsas, y aviso a la ciudadanía no dejarse sorprender ante este tipo de actos.

No te dejes engañar, las vacunas contra el COVID-19 no se venden, no existen en el mercado, son gratis y administradas por el Gobierno federal. Y de una vez les digo, para dejarlo claro: a quienes quieran aprovecharse de la desesperación de las personas, todo el peso de la ley”, dijo.