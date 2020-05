Detectan brotes de COVID-19 en asilo y empresa de Nuevo León

El secretario de Salud de Nuevo León informó que 18 personas en total dieron positivo a COVID-19 en un asilo y una empresa

La Secretaria de Salud en Nuevo León detectó dos brotes de COVID-19, uno en un asilo de ancianos y otro en una empresa.

El titular de la dependencia, Manuel de la O Cavazos, detalló que en la casa de reposo de adultos mayores se tiene la confirmación de contagio en 11 de los 15 residentes y en uno de los cuatro empleados, por lo que todos serán trasladados a diversos hospitales para su adecuada atención médica.

“Hoy me reportan otro brote en otro asilo, eso me preocupa y ocupa y todos mis compañeros médicos y enfermeras me mandan mensaje de que convenza a la población que no relajemos las medidas porque ellos viven día a día esta situación”, señaló.

En la rueda de prensa de este jueves, el secretario de Salud detalló que esta ocasión será más cuidadoso para que no se filtre el nombre del asilo y no perjudique a los familiares ni a los adultos mayores.

En torno del brote en la empresa comentó que hasta el momento se tienen identificados a seis casos positivos y el mismo ocurrió en la empresa Prolec GE, ubicada en el municipio metropolitano de Apodaca.

“Tuvimos un brote en una empresa, me reportan hace un rato seis pacientes infectadas, va mi equipo de salud para allá para ver si hay más pacientes infectados y hacer el cerco epidemiológico, la empresa va a ser suspendida”, apuntó.

“Toda empresa empresa que inicie sus actividades y tenga brotes va a ser suspendida y esa suspensión puede durar semanas, o incluso permanente sino reúne las condiciones de seguridad para sus trabajadores”, advirtió.

