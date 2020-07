“Deseo que sean verdaderos demócratas”: AMLO sobre elección de consejeros del INE

López Obrador no opinó sobre la intención de legisladores para reponer el proceso de consejeros del INE y desechar las quintetas

El presidente Andrés Manuel López Obrador espera que los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) seas personas honestas y con vocación democrática.

“Deseo que sean mujeres y hombres íntegros, honestos, con vocación democrática, ya no lo que venía sucediendo de que se repartían los partidos los cargos, hacían sus enjuagues y al final era una representación partidista”, refirió.

“Los consejeros no actuaban para evitar fraudes, los permitían, se hacían de la vista gorda. No se garantizaba el voto libre, independiente, no había elecciones limpias y libre”, argumentó.

“Deseo que se elija bien, que sean verdaderos demócratas para que se garantice la voluntad de los ciudadanos, que se destierre por completo el fraude electoral y que se establezca una auténtica democracia”, destacó.

López Obrador no opinó sobre la intención de legisladores de reponer el proceso de consejeros electorales al considerar que en las quintetas hay personas “identificadas con grupos hostiles a la cuarta transformación”, como afirmaron en una carta.

“No me corresponde intervenir en este caso, es un asunto de los legisladores”, recalcó el mandatario mexicano.

Con información de López-Dóriga Digital