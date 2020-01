Deseo hablar con mi presidente y decirle que no puede solo, afirma Alex LeBarón

El 23 de Enero caminaré con mi familia y mi dolor a Palacio Nacional, deseo hablar con mi Presidente y decirle como ciudadano responsable que no puede solo.

Si ejerceré mis derechos

No ofenderé

No amenazaré

No faltaré al respeto

Aspiro a vivir en Paz con Justicia y Dignidad.

— LeBaron (@AlexLebaron1) January 21, 2020