Denuncia UIF intentos de extorsión en la Ciudad de México

Hace una semana Presenté denuncia en contra del extorsionador. La UIF no tiene inspectores ni genera visitas de ningún tipo. No se promueven despachos. No se dejen engañar. Denuncien ante la UIF cualquier intento de extorsión. pic.twitter.com/2ecLMmEU96

— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) August 11, 2020