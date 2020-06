Denuncia Asa Christina Laurell renuncia a Subsecretaría de Salud por presiones de Jorge Alcocer y del director del Insabi

La Secretaría de Salud aceptó la renuncia de Asa Christina Laurell, quien se desempeñaba como subsecretaria de Integración y Desarrollo.

Sobre la renuncia y los factores que la llevaron a tomar esta decisión, Laurell habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

También necesitamos tener funcionarios que conozcan la realidad del país; no puede ser que esté sentado en la Ciudad de México y no conozca lo que son los problemas reales que tiene el país”, señaló.

Afirmó que ella no ve ningún “pensamiento estratégico” en la Secretaría y fue víctima de una enorme presión por parte del secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que presentara su renuncia.

Por eso yo no estoy viendo ese pensamiento estratégico y por tanto, decidí presentar mi renuncia, también por la enorme presión que ejerció el secretario (Jorge Alcocer) sobre mí para que renunciara. Lo que estoy viendo es la ignorancia sobre el Sistema de Salud del titular de Insabi, quien nunca ha trabajado en Salud, y que se ve que tampoco se puso a estudiar cuáles son los problemas reales.

Entonces, yo no quiero dar mi aval a una política de Salud que a mi modo de ver y según mis estudios y mi experiencia, no solamente de análisis sino también sobre la operación de servicios de salud en la Ciudad de México, donde tuvimos muchos éxitos y pocos problemas en instrumentar la atención universal y los servicios de medicamentos gratuitos, no funciona.