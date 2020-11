Defensa de Salvador Cienfuegos en espera de las acciones de la FGR; abogado dice que es un caso inédito

Rafael Heredia, abogado del general Salvador Cienfuegos, señaló que las acusaciones no corresponden a las fechas que señalan los documentos de la Fiscalía estadounidense

Rafael Heredia Rubio, abogado del general Salvador Cienfuegos, afirmó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que dé el siguiente paso y decida si detiene o no al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por señalamientos de narcotráfico y lavado de dinero.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Heredia Rubio aseveró que no conocen las pruebas presentadas por autoridades de Estados Unidos contra el exsecretario de la Defensa Nacional.

“Lo que sigue es que yo creo que estudiara la FGR, el doctor (Alejandro) Gertz Manero es un profesional en esto, lleva muchos años en concreto con el sistema penal mexicano, le gusta el sistema nacional acusatorio, Revisará los elementos que enviaron desde EE.UU., que nadie conoce todavía, esas 700 páginas”, dijo.

En caso de que esa documentación resultara en una cita, se la harán llegar al general y si no le encontraron nada, no habrá citas”, destacó.

Describió como un asunto inédito, donde él, como abogado defensor, solamente leyó la acusación de este gran jurado y la petición de la orden de aprehensión que se giró el mismo día.

“Las pruebas no las conocemos, no sé cuáles serán, ellos utilizan muchos elementos que nosotros en México no tanto”, reveló.

El abogado dejó en claro que Cienfuegos Zepeda estaba sorprendido de su detención en los Estados Unidos, de las cuales siempre manifestó su inocencia.

Hablé con él (general Cienfuegos) varias veces (en EE.UU.) por teléfono, lo que me decía era que estaba sorprendido, que no había cometido ningún ilícito y que estaba convencido de defenderse hasta donde fuera. Me dijo que era inocente y que acreditáramos su inocencia a través de la verdad”, expresó.

Heredia Rubio señaló que las acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos, que implican conversaciones a través de un teléfono Blackberry, no corresponden a las fechas que señalan los documentos de la Fiscalía estadounidense.

“Ellos (EE.UU.) no dan nombres, fechas o lugares determinados, son muy vagas (las acusaciones), su sistema es así. Ya en juicio se comienzan a dosificar las pruebas, no te enseñan nada como se debería hacer en un juicio justo”, declaró.

No hay El Padrino, no hay El Zepeda. Son muy dados, no nada más en EE.UU., en agravar la personalidad de las personas detenidas sujetas a profeso, creándoles un sobrenombre o un apodo, que vayan a doc para una publicidad mayor”, adujo.

El abogado del extitular de Sedena afirmó que se tomarán unos días de descanso para que en caso de ser requeridos por la FGR, decidan las acciones legales a seguir.

El señor general Cienfuegos está en su casa, con su familia, de donde nunca debió haber salido. Fue arrestado de una manera que no va con la verdad desde mi punto de vista y en condiciones de un solo lado, sin avisarle a México que un alto funcionario sufriera este ataque”, recalcó.

“Ayer tuve una plática muy breve en la noche donde ya estaba muy cansado, quedamos de darnos unos días para que esté co su familia y que descanse”, concluyó.

Con información de López-Dóriga Digital