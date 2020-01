Decidimos no opinar hasta que se presenten iniciativas: Monreal

Este miércoles, se esperaba que el procurador General de la República, Alejandro Gertz Manero, presentara iniciativas de reformas constitucionales en cuestión de procuración de justicia en el país.

Sin embargo, pese a la realización de la reunión en la que participaron también la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer y coordinadores parlamentarios, la presentación no se llevó a cabo.

Así lo reveló Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

El legislador aseguró que media hora antes de que iniciara la reunión, en la antesala, Julio Scherer y Alejandro Gertz le aseguraron que preferían entregar al Senado, como Cámara de origen, el paquete de reformas por lo que representa para la Nación.

Pese a que reconoció que en las redes ya se filtró, supuestamente, contenido de las reformas e incluso el número de páginas de ellas, aseguró que, al menos en el Senado se mantienen en “la nada parlamentaria”.

Aseguró que la importancia de estas siete iniciativas son de gran envergadura para los mexicanos.

Además, el legislador explicó cuál es el procedimiento para la aprobación de este paquete.

Finalmente, Monreal reiteró su decisión de no opinar acerca de las expresiones del fiscal General, del consejero Jurídico y la secretaria de Gobernación.

“Yo no quise opinar y al concluir, yo solo dije que, ante la falta de materia, no podía emitir una opinión que comprometiera a la Junta, pues es plural y todas las senadoras y senadores actuaron con sensatez. Formalmente, no emitimos opinión en tanto, no tengamos el material.

Lo aclaro porque la gente se desconcertó y vale la pena la explicación”.