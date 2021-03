Da Hugo López-Gatell detalles de su hospitalización

En una carta enviada a La Jornada, el subsecretario López-Gatell informó que oxigena al 98% y espera salir en las próximas horas del hospital

Este domingo, el subsecretario Hugo López-Gatell, envió una carta al periódico La Jornada.

En la misiva, el doctor López-Gatell aclara algunos detalles sobre su hospitalización.

Este domingo, La Jornada publicó la hospitalización del subsecretario.

A continuación puede consultar íntegramente la carta dirigida a La Jornada.

Leo que este domingo La Jornada publicó una nota sobre mi hospitalización, les comparto más elementos:

Efectivamente, estoy en la Unidad de Atención Temporal Banamex. Entré el miércoles a medio día.

No me hospitalizaron por estar delicado sino para recibir el tratamiento, que es intravenoso y más fácil de manejar que en casa.

Desde el ingreso y hasta ahora mi función respiratoria es normal. Saturo 98% con mínimo aporte de oxígeno suplementario .

Médicamente mi presentación COVID se considera moderada.

En cuanto termine el tratamiento iré a casa, mañana o el martes.

Me siento muy bien de ánimo y apetito. Me he podido relajar mentalmente.

La atención aquí es excelente. Cuando salga lo comentaré en las conferencias.

Gracias!!

Doctor Hugo López Gatell