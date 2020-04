Consulado de EE.UU. en Nuevo Laredo emite alerta por balaceras

El consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo emitió una alerta y pidió a su personal refugiarse debido a que durante las primeras horas de este miércoles, se registraron balaceras y bloqueos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La alerta de seguridad se emitió luego de que el consulado recibiera reportes de múltiples tiroteos y bloqueos en la zona.

🚨Security Alert: The Consulate has received reports of multiple gunfights and blockades throughout the city of Nuevo Laredo. U.S. government personnel are advised to shelter in place. Enroll in STEP to receive security updates: https://t.co/zoFOuhSXpe pic.twitter.com/qyAZK75Db3

— USCG Nvo Laredo (@USAConNVL) April 1, 2020