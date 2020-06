Conmigo o contra mí; la revocación

Será, de aquí a entonces, una larga y contestaria campaña con el costo de disparar la polarización y la división que plantea a los mexicanos

Mientras exista la probabilidad, existirá la posibilidad.

Florestán.

Ya había mencionado Andrés Manuel López Obrador desde su campaña lo de liberales y conservadores.

Pero entonces era un candidato y hoy como presidente de la República ha endurecido la opción: estás con la transformación (4-T) o estás en su contra; estás con conmigo o estás contra ml.

En su momento rechacé el dilema: ni todo a favor ni todo en contra. Apuesto a un espacio, como en toda democracia, para ejercer el derecho a diferir, a discutir, a debatir, a criticar, y esa opción binaria busca anularlo.

De la mano con lo anterior, López Obrador lleva al menos dos semanas refiriéndose a dichos y acciones de sus opositores como parte de las elecciones de 2021, el próximo 6 de junio, con lo que se ha dado un doble banderazo: uno para el inicio adelantado de las campañas, ya arrancó la suya y, dos, para convertirse en factor de las mismas en apoyo de los afines y en contra de sus adversarios.

La opción de están conmigo o están contra mí, sería el lema no de esas intermedias sino de la consulta sobre la revocación de mandato, de marzo de 2022, que no será otra cosa más que eso: estás con López Obrador para que siga en el cargo, y como protestó cumplir el 1 de diciembre de 2018, o no.

Así han sido sus consultas: estás a favor o en contra, del aeropuerto de Texcoco, de la planta cervecera de Mexicali, de la termoeléctrica de la Huexca, en Cuautla, y así será en la de revocación de mandato, lo que plantea desde ahora con la opción de, estás conmigo o estás contra mí, que reforzó la idea de un sistema bipartidista: liberales y conservadores. No hay más, dijo.

Y así será de aquí a entonces, una larga y contestaría campaña con el costo de disparar la polarización y la división que plantea a los mexicanos al emplazarlos a definirse si están a favor o en contra de su permanencia en la Presidencia de la República, lo que en nada contribuye, al contrario, a la unidad que el país requiere y más en los tiempos de crisis.

RETALES

1. APREMIO.- Quedan menos de quince días para que el Senado apruebe reformas a seis leyes a lo que obliga el T-MEC, que entra en vigor el día uno. Ricardo Monreal busca acuerdos para citar en la Permanente del lunes, a un período extraordinario, martes y miércoles, para sacarlos, A ver;

2. CUENTAS.- Morena y rémoras siguen sin contar la mayoría calificado en esa Permanente, que es de 25, cuenta con 24. De nada sirvió la maroma del senador emecista José Ramón Enríquez, que se pasó al Verde y Dante Delgado llamó a su suplente, Verónica Delgadillo, con lo que los saldos quedaron como antes; y

3. MORENA.- Cuando estamos a menos de tres meses de que inicie el periodo electoral Morena no ha podido relevar a su dirigencia nacional, como sucede en todos los comités estatales que mantienen a los dirigentes de hace hasta seis años.

Nos vemos mañana, pero en privado.