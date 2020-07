Confirman dos ofertas de compra y un anticipo por Avión Presidencial

López Obrador detalló que inclusive hay un anticipo por parte de una de las empresas ofertantes por el avión presidencial

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que hay dos ofertas de compra por el avión presidencial TP01 Boeing 787-8 “José Maria Morelos y Pavón”

En la conferencia matutina de este jueves, López Obrador detalló que inclusive hay un anticipo por parte de una de las empresas ofertantes, y que no tuvieron inconveniente en que la aeronave regresará al hangar presidencial.

Así fue el aterrizaje, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del #AviónPresidencial pic.twitter.com/VQgLFbiwGj — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 23, 2020

Ya está de regreso el avión presidencial, llegó ayer y continúa el proceso de venta. Hay dos ofertas inclusive ya hay un anticipo de una de las empresas, no se ha cerrado la operación en definitiva porque se está buscando la mejor opción, se tiene que vender a precio de avalúo”, dijo.

“Los posibles compradores no tuvieron inconveniente en que esté aquí el avión. Va a estar en el hangar presidencial, ese hangar se construyó en el sexenio anterior para guardar el avión. Costó ese hangar cerca de mil millones de pesos, hay información al respecto. Ahora que se decide hacer el aeropuerto en Santa Lucía, no va a haber necesidad de desmantelar no solo el hangar presidencial sino todo el aeropuerto”, refirió.

López Obrador denunció que se buscaba urbanizar y comercializar el terreno donde se encuentra el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Querían urbanizar las 650 hectáreas para el actual aeropuerto, había el proyecto de hacer una avenida que llegara hasta el nuevo aeropuerto de Texcoco, una especie de Santa Fe. También se iba a clausurar la base aérea de Santa Lucía”, recalcó.

El mandatario mexicano afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será el encargado del avión presidencial.

Con información de López-Dóriga Digital