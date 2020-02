Confirman caso sospechoso de Covid-19 en Nuevo León

El secretario de Salud de Nuevo León aseguró que debido a que el paciente no presenta fiebre, se prevé que no esté contagiado de Covid-19

El secretario de Salud en Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, confirmó el caso sospechoso de Covid-19 en un hombre que vive en esta ciudad y que viajó a China, país en donde se originó la epidemia.

En rueda de prensa, el funcionario detalló que el caso sospechoso fue detectado tras la aplicación del protocolo de revisión que se le practicó después de viajar a dicha nación asiática, además de que presentaba síntomas relacionados al virus, como escurrimiento nasal, ojos llorosos y dolor de garganta, a excepción de fiebre.

Añadió que le realizaron estudios y este miércoles recibirán los resultados que emita el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

De la O Cavazos anunció que el hombre se encuentra en su casa, aislado y bajo tratamiento básico de enfermedades respiratorias, para ayudar al sistema inmune y se recupere de forma inmediata.

Además, el señor vive con otros seis familiares, quienes en este momento mantienen poco contacto con él.

El titular de Salud añadió que el ciudadano viaja a China constantemente por cuestiones de su negocio.

Mencionó que esta mañana se comunicó con el hombre, quien le dijo que se está recuperando del dolor de garganta y ha disminuido el flujo nasal, además de que continúa sin presentar fiebre, por lo que el secretario prevé que no esté contagiado.

Por otra parte, el funcionario recomendó a la población no alarmarse porque es un caso confirmado, sin embargo, la exhortó a seguir las medidas de precaución, como lavarse las manos, no viajar a China de no ser necesario y más medidas sanitarias.

Con información de Notimex