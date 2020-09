Conferencias matutinas no son propaganda política: AMLO sobre suspenderlas por elecciones en Coahuila e Hidalgo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que las conferencia matutinas no son propagandas políticas y se manifestó en contra de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspenderlas en los estados donde habrá elecciones este año, Coahuila e Hidalgo.

El Consejo General del INE aprobó una adenda en la que se apunta que en el proceso electoral de Hidalgo y Coahuila, a partir de que inicien campañas el 5 de septiembre y hasta que se realice la Jornada Electoral el 18 de octubre, la transmisión de las conferencias matutinas del presidente López Obrador deberá ser suspendida.

“Hay que analizar este asunto si es una intromisión al proceso electoral o realmente se concibe, o se puede considerar como propaganda, pero analizarlo para que se resuelva bien. Estamos acudiendo a las instancias, tenemos que ir al Tribunal para ver qué resuelve”, recalcó.

López Obrador informó que también interpondrán una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a que se le ordenó ya no transmitir uno de los spots del Segundo Informe de Gobierno, en donde hace referencia del papa Francisco.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó hace dos días una medida cautelar contra el anuncio difundido el pasado 25 de agosto, por contravenir a la neutralidad religiosa del Estado laico.

“Vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral porque el INE nos quita un mensaje en televisión porque hablo del papa Francisco, cuando él es además de líder religiosos jefe de Estado, pero el colmo es que me llaman la atención porque hablo de conservadores, no les gusta, que yo llame a nuestros adversarios conservadores, cómo les voy a llamar entonces”, dijo.

López Obrador acusó que el INE busca censurarlos, sin embargo, dejó en claro que no se quedarán callados.

“Están queriendo censurarnos, ¿y la libertad? No nos podemos quedar callados, aquí está prohibido prohibir, libertad plena, así como nos cuestionan que nosotros tengamos posibilidad de replicar. ¿Qué quieren?, ¿qué no hablemos?, ¿que ya no haya estas conferencias?, ¿que no se garantice el derecho a la información?”, refirió.