Con la violencia nadie puede

Todo es una sucesión interminable de anhelos frustrados.

Florestán.

La violencia se ha convertido en el cuarto poder, suponiendo que el judicial sea el tercero, el legislativo sea el segundo y el Ejecutivo en turno, el primero.

Y lo apunto porque el crimen organizado está por encima de todos los poderes, sin importar tiempo ni titulares.

Así vemos que la violencia en los últimos tres gobiernos ha rebasado todas las expresiones, ya del PAN, ya del PRI, ya de Morena, en una curva ascendente que no entiende tiempos, ideologías ni circunstancias.

En tiempos de campaña, Andrés Manuel López Obrador reiteraba que al llegar a la presidencia, eso iba a cambiar, lo que no ha sido así, y no porque no haya querido, sino porque el crimen organizado supera tiempos políticos y propuestas de campaña.

El hoy presidente utilizó esa crisis como cualquier candidato de oposición, sin tener clara su dimensión ni profundidad, solo montarse en el reclamo más sentido de la sociedad.

Pero una cosa es ser candidato y otra ser presidente de la República, como lo confirman las cifras oficiales.

Y no quiero ir muy lejos.

El mes pasado, marzo, se cometieron tres mil homicidios, 97 diarios, cuatro cada hora, uno cada 15 minutos, 8.5 por ciento más que los dos mil 766 de febrero, 5.4 por ciento más que los dos mil 845 de marzo del año pasado y 8.5 por ciento más que en los últimos quince meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, al sumar, en lo que va de este sexenio, 46 mil 22 homicidios dolosos.

El domingo fue el día más violento del sexenio y el lunes por superó, por encima de compromisos y de pandemia.

Esto confirma el crecimiento de la delincuencia organizada como un poder real y la incapacidad de este gobierno, como el de los anteriores, de combatir lo que día a día nos está derrotando: la delincuencia organizado y la impunidad.

RETALES

1. RENUNCIA.- El director general de aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, me confirmó ayer su renuncia al cargo que hoy le presentará al presidente López Obrador. Ayer me negó que estuviera enfermo de Coronavirus, como se publicó en una carta atribuida a la directora del SAT, Raquel Buenrostro, y me dijo que lo primero es su compromiso con el presidente, con la 4-T y con él mismo. ¿De dónde salió esa carta de la directora del SAT?;

2. PLAN.- Expectación por el plan que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentará hoy ante la hecatombe económica en la que solo el Banco de México, que gobierna Alejandro Díaz de León, ha dado la cara con un proyecto a la altura de la debacle; y

3. BARCOS. Al miércoles eran 52 los tanqueros con cuatro millones de barriles de petróleo fondeados frente a puertos mexicanos por la incapacidad de almacenamiento de Pemex. Ayer ya eran 72 y el número aumentara por la incapacidad, que cuesta un promedio de 20 mil dólares diarios por barco.

Nos vemos el martes, pero en privado.