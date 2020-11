Con la Revolución Mexicana no se avanzó en conseguir la democracia: López Obrador

Al conmemorarse los 110 años del inicio de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con este movimiento se logró justicia en muchos aspectos en el país, pero no así en la democracia.

La Revolución es justicia para el obrero, para el campesino, justicia para la gente pobre, no fue así en el terreno de lo político, no se avanzó en conseguir la democracia; la Revolución no pudo arrancar la costumbre antidemocrática, el mal hábito de la antidemocracia”, reiteró.