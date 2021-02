“Cómo te ha de disfrutar tu marido”, alcalde de Tototlán, Jalisco, a trabajadora que denunció acoso sexual

El alcalde de Tototlán, Jalisco, utilizó comentarios lascivos y presionó a trabajadora para que desistiera de denunciar a directivo del Ayuntamiento por acoso sexual

Sergio Quezada Mendoza, alcalde de Tototlán, Jalisco, desató la polémica tras darse a conocer un audio en el que intenta mediar entre el director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez Íñiguez, y una trabajadora del Ayuntamiento que lo denunció por acoso sexual.

En la llamada, al edil se le escucha hacer halagos lascivos hacia la víctima, en un intento por convencerla para que perdone al directivo.

Así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima y cómo te ha de disfrutar tu marido y qué bueno, porque a final de cuentas el matrimonio es el que se goza más”, dijo Quezada Mendoza.

A lo largo de la llamada, el alcalde intentó justificar las acciones de Martínez Íñiguez, mismas que calificó como “normales”. Además, presiona para que se detengan las acusaciones.

Ve realmente cuál es el fondo y a dónde quieres llegar. Si tú quieres llegar, como te repito, a una sanción, pues no sabemos cómo vaya a ser, los va a desgastar y a la mejor ni los va a llevar a nada y va a ser un desgaste de no sé cuánto tiempo, mija, pero ya tú sabrás, tú tienes la última palabra”, comenta.

Incluso argumenta que en este caso el acosador no merece una sanción mayor porque no cometió abuso sexual ni violación. “La situación yo no la veo tan complicada… yo creo que todos tenemos derecho a una oportunidad”, comentó.

Tú tienes que reconocer algo, lo que te dije el otro día, eres muy bonita y tienes pegue, yo lo sé que lo tienes. Qué te dije que me pasaba a mí también, yo también he tenido problemas con mi esposa porque hay mujeres, como dicen vulgarmente, me tiran el calzón”, agregó.

Tras darse a conocer la grabación, el alcalde Sergio Quezada reconoció haber empleado un vocabulario “inapropiado” con la víctima.

Reconozco públicamente que no cuento con conocimientos técnicos ni pericia en materia de resolución de conflictos, sino únicamente contaba con la voluntad que en ese momento prevalecía de llegar a una conciliación”, expresó en un video que compartió en redes sociales.

Reconoció que lo único que hicieron sus comentarios fue “agudizar aún más el problema”.

Publicado por Sergio Quezada Mendoza en Sábado, 6 de febrero de 2021

A pesar de la disculpa, Movimiento Ciudadano condenó el comportamiento del alcalde y anunció que planteará no postularlo para la reelección.

Reiteramos nuestro compromiso como una institución en la que no hay lugar para ninguna persona que cometa cualquier forma de violencia contra ellas. — Movimiento Ciudadano Jalisco (@MovCiudadanoJal) February 5, 2021

Aunque el Presidente Municipal tiene la posibilidad de ir por la reelección, no es un ciudadano ejemplar que responda a los principios y valores de Movimiento Ciudadano, por lo que propondremos ante la Asamblea Electoral Estatal que quede fuera de cualquier postulación”, apuntó.

Con información de López-Dóriga Digital