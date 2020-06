Como ciudadano y como presidente “voy garantizar el voto libre y elecciones limpias”: AMLO

López Obrador dejó en claro que, como ciudadano y como presidente, va a "garantizar el voto libre, elecciones limpias y libres"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que si ve delitos en las próximas elecciones federales, lo va a denunciar.

Afirmó que es claro que al INE le corresponden las facultades para organizar y vigilar las elecciones, pero que él, como ciudadano y en su facultad de Presidente de México, puede ejercer su derecho de manifestación y de denuncia de irregularidades en los procesos.

“Legalmente al INE le corresponde (cuidar las elecciones), pero el presidente de México puede ejercer su derecho de manifestación como cualquier ciudadano. Si yo me entero de que están comprando votos, de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer a un partido, a un candidato, pues como cualquier ciudadano estoy obligado a denunciarlo, ¿o no puedo?”, detalló el mandatario.

“Si conozco de un acto ilícito, no voy a ser yo tapadera, mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso, ellos (INE) hacen su trabajo y yo como ciudadano y como presidente, que quiero que en este país no haya fraudes, que no haya simulación, que nadie se haga de la vista gorda, sino que se respete la voluntad del pueblo”, dijo.

López Obrador detalló que va a “garantizar el voto libre, elecciones limpias y libres, es un compromiso”.

“Todos debemos ayudar a denunciar si sabemos de un fraude. Y recordar que ahora existe la procuraduría electoral y es delito grave el fraude electoral. Vamos a estar vigilantes los ciudadanos”, refirió.

