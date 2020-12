Combate a la corrupción y austeridad han permitido hacer frente a la crisis económica por COVID-19, asegura López Obrador

López Obrador destacó que que gracias al combate a la corrupción y la austeridad republicana, se apoyan con créditos y programas a la población

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se han seguido las ‘recetas’ del modelo neoliberal y que gracias, una vez más, al combate a la corrupción y la austeridad republicana, ha alcanzado para apoyar con créditos y programas sociales a todos.

En materia de economía, López Obrador dijo que se ha ahorrado un billón 300 mil millones de pesos con sus políticas e indicó que la moneda mexicana no se ha depreciado.

“Con la disminución de la defraudación la fiscal en el antiguo régimen, la cancelación de fideicomisos y los fondos deshonestos permitió liberar más presupuesto en beneficio del pueblo”, resaltó.

Dijo que su gobierno se ha encauzado en no endeudar al país, no subir impuestos y no incrementar el precio de combustibles y con ello se ha permitido financiar programas para los más pobres y marginados como la entrega de becas y apoyos adultos mayores.

Dijo que se ahorraron 220 mil millones de pesos por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

También manifestó que para 2023 México dejará de importar gasolinas con la reactivación de las refinerías, no hemos incrementado los combustibles y la energía eléctrica.

En Palacio Nacional, indicó que con el combate a la corrupción no se tuvo que recurrir a nuevos préstamos y todos los recursos se invierten de forma directa a los pobres e integrantes de las clases medias.

Dijo que se amplió el programa a Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) del sector formal e informal y se entregaron dos millones 750 mil créditos para actividades productivas y vivienda.

“Se fortaleció el ingreso de las mayorías y se logró la subsistencia de los más afectados, se evitó una caída del consumo de alimentos y bienes de primera necesidad que hubiera tenido efectos desastrosos”, aseveró.

Precisó que la estrategia económica coincidió con el aumento del 10 por ciento de las remesas enviadas por los migrantes a sus familiares llegaran a la suma récord de 41 millones de dólares, lo cual beneficiará a 10 millones de familias que reciben en promedio 350 dólares mensuales

“Es una muestra de heroísmo de nuestros connacionales en el extranjero se puede calificar como un milagro social que fortalece la creencia en la extraordinaria fraternidad del pueblo de México”, enfatizó.

Con información de López-Dóriga Digital