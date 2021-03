Colegios sí pueden regresar a clases presenciales bajo medidas sanitarias: Abre Mi Escuela

Gonis Borbolla, vocera del movimiento Abre Mi Escuela, afirmó que los niños sí pueden regresar a clases presenciales bajo estrictas medidas sanitarias para prevenir contagios por COVID-19.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Borbolla pidió que se respete el derecho fundamental de los niños a la educación, el cual no está peleado con el de la vida y la salud.

“Las maneras son muchas y variadas (medidas sanitarias), la mayoría las conocemos y aplicamos para nuestra vida propia. hoy muchísima gente está saliendo a trabajar, haciendo una vida económicamente activa y aún así conocemos cuáles son las estrategias para estar seguros, lo mismo se pediría para las escuelas”, afirmó.

¿Vamos a voltear a ver el interés del menor cuando no haya contagios en México? El menor puede ir a la escuela, tener salud y no morir, esa es la discusión. El virus para los niños no tiene el riesgo para los adultos”, refirió.