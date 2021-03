Colectivos feministas se negaron a dialogar en marcha del 8M, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los colectivos feministas se negaron a dialogar en las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.

En la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que a las autoridades capitalinas les sorprendió esta actitud por parte de los colectivos en el 8M.

“El día de la marcha siempre se tiene la comunicación de colectivos con autoridades de la Ciudad de México”, apuntó.

El informe que me dieron es de que no querían diálogo, eso me gustaría que lo aclarara Claudia (Sheinbaum), dice que le sorprendió porque hasta en las situaciones más difíciles aceptan llegar a un acuerdo”, refirió.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que su gobierno, con la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, y la jefa de Gobierno de capitalina, Claudia Sheinbaum, “se han caracterizado por la defensa de los derechos de las mujeres.

López Obrador dejó en claro que su gobierno siempre estará abierto al diálogo con quienes están inconformes o persigan causas justas.

No hay cerrazón (al diálogo), yo tengo que decir las cosas, a veces no les gusta, pero no puedo callarme cuando estoy viendo de que está de por medio una provocación que afecta al mismo movimiento feminista, porque si no hay esa violencia se llena el Zócalo, porque es una causa muy justa”, afirmó.