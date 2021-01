Cofepris debe ser parejo con todas las vacunas que pretendan ingresar a México, advierte la Dra. López Charretón

Ante la próxima llegada a México de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19, especialistas hacen un llamado a que Cofepris sea imparcial al otorgar la aprobación de uso de emergencia.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga de Radio Fórmula, la doctora Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, pidió que la dependencia sea pareja con todos los medicamentos.

“Cofepris debería de ser parejo con todos los medicamentos y vacunas que quieren ingresar al país y espero que no haya ningún favoritismo en este tipo de procedimiento porque de él depende la salud de los mexicanos”, señaló.

La especialista de la UNAM detalló que aunque no se han publicado los resultados de la fase 3 de la vacuna Sputnik V, va por buen camino.

“Entiendo que ya pasaron la tercera fase pero no se ha publicado, no se han expuesto y esta es una de las condiciones que todos los científicos necesitamos para estar seguros de que las cosas van bien. Yo creo que la vacuna va bien pero esto es una cuestión de fe”, dijo.

Indicó que, aparentemente, estas pruebas han sido expuestas a algunos países, como Argentina pero desconoce la razón por la que no se han hecho públicos.

Hizo un llamado a que Cofepris, como la autoridad regulatoria en México, revise muy bien todos los datos antes que empiece a llegar la vacuna.

Sobre el desabasto de vacunas a nivel mundial, la doctora Charretón señaló que la demanda no se calculó para los 8 mil millones de personas que se requiere inmunizar.

“La realidad es que yo creo que no se calculó la demanda, por más que proyectaron, se ve que la producción no es suficiente”, dijo.

Pidió a la población ser paciente y continuar aplicando las medidas sanitarias para evitar la propagación de contagios.

También se dijo confiada en el desarrollo de las vacunas y pidió no ser sospechosos a ellas.

“No necesitamos ser sospechosos de las vacunas porque ya de por sí tenemos un gran número de personas que tienen cierto miedo, no solo de esta, sino de todas. Necesitamos que la gente tenga confianza”, explicó.

Finalmente, señaló que las personas antivacunas, representan una amenaza y un riesgo social.

“Esos grupos promueven ahora que no se use ninguna vacuna y eso es un riesgo social, no un riesgo personal”, detalló.