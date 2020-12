Claudia Sheinbaum aparece por primera vez sin cubrebocas con López Obrador

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, apareció por primera vez sin cubrebocas a un lado del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración de un centro de distribución de Bimbo, en la Ciudad de México.

Andrés Manuel López Obrador dijo hace un par de días que el subsecretario y el secretario de Salud, Hugo López-Gatell y Jorge Alcocer le dijeron que no es indispensable usar cubrebocas.

Me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es lo que me orienta y el doctor Alcocer que no es indispensable (utilizar cubrebocas), que hay otras medidas y yo pienso que lo mejor es la sana destaca y cuidarnos nosotros”, expresó.