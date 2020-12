Clara Luz Flores no se ha afiliado a Morena; “Soy candidata externa” de la coalición para Nuevo León, aclara

Clara Luz Flores confirmó que no se ha afiliado a Morena; agradeció la oportunidad que ese partido le ha brindado al encabezar la candidatura estatal

La candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, explicó que, aunque su postulación será por este organismo político, ella no está afiliada a él.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Flores indicó que hace un año dejó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) porque los intereses de ese partido ya no se alineaban a los suyos.

“Dejé ese partido, siendo presidenta Municipal, porque los intereses de ese partido no se alineaban con los intereses que debo representar, los de la ciudadanía”.

Señaló que no se ha afiliado a Morena pero agradeció la oportunidad que ese organismo político le ha brindado al encabezar la candidatura estatal.

“Recibí la invitación de cuatro partidos: Morena, Del Trabajo, Verde y Nueva Alianza para participar. Ellos me ofrecieron abanderar este proyecto en el que buscamos quitar el freno de mano y meter ese acelerador que tanto requiere Nuevo León”, señaló.

Reiteró que su candidatura se hará como externa dado que los estatutos de Morena permiten que el 50 por ciento de los candidatos sean ciudadanos siempre y cuando cumplan con los requisitos de no robar, no mentir y no traicionar.

Sobre su esposo, quien es militante del PRI, la presidenta municipal con licencia de Escobedo, señaló que él se encuentra decidiendo si sale o permanece en ese partido.

Detalló que un video, en el que aparece su esposo asegurando que la ciudadanía votaba por ella porque era su esposa, fue sacado de contexto.

Vean esta vergüenza👇🏼 Es el esposo de la aspirante a gobernadora de morena en Nuevo León, es una tristeza el video. No me imagino lo que piensa de las mujeres, si eso se atreve a decir en un evento público. Necesita cursos de DH, de género y de familia.pic.twitter.com/fzrtdCvAFZ — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) November 23, 2020

“Eso no fue hace poco, el video fue sacado de contexto, precisamente por priistas en Nuevo León. Ellos han hecho un trabajo únicamente para sus intereses. Dejaron de hacer el consenso y dejaron de lado las opiniones que fueran divergentes”, aseguró.

Cuestionada sobre si su esposo se había referido de esa forma a ella, aseguró que sí.

“Sí lo dijo, lo dijo hace muchos años y el video fue sacado de contexto. Solo pusieron una parte pero lo que quieren es que caigamos”, dijo.

La candidata señaló que han sido tres las ocasiones en que ha obtenido la victoria en elecciones en la entidad.

Incluso, aseguró que ha sido la candidata que más votos obtuvo como presidenta municipal en todo el país por el PRI.