Ciudad de México y seis estados suscriben Acuerdo Nacional por la Democracia

El Gobierno de la Ciudad de México y seis estados más suscribieron el Acuerdo Nacional por la Democracia promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para “no inmiscuirse” en las elecciones de junio próximo.

En conferencia de prensa conjunta desde la capital, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, leyó una carta con la que los gobiernos de siete estados se comprometen a “respaldar totalmente y por convicción” el ‘pacto nacional’.

Quienes suscribieron el documento son, además de Sheinbaum Pardo, los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón; de Puebla, Miguel Barbosa; Tabasco, Adán Augusto López; Veracruz, Cuitláhuac García; Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y de Baja California, Jaime Bonilla.

Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido. A no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales. A denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas. A impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente. A no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas prácticas abominables y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”, indica la carta.