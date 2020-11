Ciudad de México se quedará sin pista de hielo por COVID-19

Este año, con motivo de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de la Ciudad de México no instalará la tradicional pista de hielo en el Zócalo.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que se privilegiarán las actividades virtuales con motivo de las fiestas decembrinas.

No va a haber pista. No van a haber actividades que puedan congregar a personas, no sería responsable de nuestra parte”, indicó.