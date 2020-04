Ciudad de México contabiliza 6 muertes en domicilios bajo sospecha de COVID-19

Durante la ceremonia de entrega de la primera etapa del hospital COVID-19 que se ubica en el Centro Citibanamex, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que ya se han presentado muertes en domicilios que se podrían atribuir al COVID-19.

Cuestionada acerca de si en la Ciudad de México se había tenido reporte de decesos en domicilios, la mandataria explicó que sí hay aunque no a todos se les han realizado las pruebas.

Sí, sí se han registrado. Muchos de ellos no tienen pruebas, entonces, no podemos asegurar que, en efecto, fue por COVID-19. A algunos de ellos se les hacen pruebas a otros no pero podemos decir que sobre sospecha de que es posible que hayan tenido COVID-19, son seis personas”, declaró.