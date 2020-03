Cinco diócesis han suspendido misas por COVID-19: CEM

Alfonso Miranda, secretario general y vocero de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo que la Semana Santa dependería de cada diócesis

Hasta el momento, han sido cinco diócesis las que suspendieron las misas ante la crisis del coronavirus (COVID-19 ) en el país, informó monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario general y vocero de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

En el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, apuntó que, de las 98 diócesis que existen en el país, en solo cinco han suspendido las misas, además de que recalcó que las iglesias permanecerán abiertas a la oración, pero con las medidas de precaución necesarias.

“Ayer se mandó una recomendación pata la suspensión de las misas de acuerdo a la contingencia de cada ciudad. Ya son cinco diócesis (quienes han suspendido misas): Monterrey, Yucatán, Tuxpan, Hermosillo y Parral en donde se suspenden las misas, en todas las demás diócesis están ya sacando sus propios comunicados donde no suspenden las misas pero las realizarán ya sea con poca presencia de fieles y con todas las debido precauciones”, apuntó.

“Las iglesias no se cierran, permanecen abiertas con las precauciones para recibir a la gente, pero evitar la presencia masiva de fieles (…) Nuestra consideración es la salud de los fieles, si no tomamos las precauciones el Señor no va a actuar más allá de nuestra responsabilidad”, dijo.

“Tenemos 20 comunicados de diócesis, donde cinco han suspendido las misas, se ha instado a los fieles para hablar en caso de bodas o alguna misa debidamente separada y buscar la reprogramación o la cancelación. En toas las demás diócesis se están tomando medidas de precaución”, recalcó.

Misas por medio de redes sociales, una opción

Apuntó que se aceleran trabajos para que puedan llegar a más creyentes las misas, las cuales serán difundidas en vivo a través de redes sociales.

“Ante la disminución del pueblo en las misas se pueden multiplicar para que pueda ir más gente o que las puedan seguir por las plataformas digitales, en muchas diócesis sí las hay y en otras por esta emergencia se están abriendo”, aclaró.

En el caso de la comunión señaló que se entregará en la mano al fiel, “sería conveniente que el sacerdote tuviera un cubre bocas al momento de estar dando la comunión en la mano, también se omite el saludo de la paz en la Eucaristía”.

Con respecto a las peregrinaciones y visitas a la Basílica de Guadalupe, detalló que se aplicarán medidas especiales, cuidando la salud de los fieles.

“Ayer y hoy llegaron muchísima gente, se tendrán que aplicarse protocolos especiales. Pareciera que son días ordinarios, hay muchísima gente. Nuestra preocupación es evitar concentración masiva de personas.

Con información de López-Dóriga Digital