Cierran 60 negocios en León por COVID-19; empresas familiares no alcanzan apoyos

Pese a las campañas solidarias en redes sociales y los apoyos municipales o los créditos estatales, la industria restaurantera de Guanajuato trabaja de forma parcial y ya se han registrado el cierre definitivo de 60 establecimientos en León.

Lo anterior lo informó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Helen Anaya San Román, quien dijo que los 60 negocios equivalen al 30 por ciento de sus agremiados.

Aseveró que entre los sectores que no alcanzaron a adquirir algún apoyo, están negocios familiares.

En la ciudad de León, una vez decretada la cuarentena por COVID-19, se lanzaron dos campañas sobre todo enfocadas en los establecimientos de comida. El “Consume Local” y “Aquí nadie truena” son iniciativas en redes sociales que no terminaron de paliar la situación.

La presidenta de la Canirac en León refirió que han registrado ventas del 30 al 35 por ciento, gracias al servicio de entrega a domicilio a través de plataformas como Uber. Esto les ha permitido sortear los gastos fijos y un poco de la nómina, dijo.

Con esas ventas y los apoyos municipales y estatales, es como sobreviven sus negocios. De hecho muchas empresas no han tenido alternativa más que cerrar al no haber podido acceder al apoyo ofrecido por los gobiernos municipales y estatales.

“Los que han cerrado yo creo que es en un 30 por ciento. Han cerrado por la situación de la pandemia y manejan un flujo vial, estamos hablando de un 15 a 20 por ciento de los que no abrirán de forma inmediata; no fueron acreedores a ningún tipo de apoyo y no tenían capacidad de ahorro. Ellos son los que difícilmente podrían salir”, contó.