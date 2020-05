Científicos darán nueva proyección de COVID-19 en México, asegura AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que este 30 de abril un grupo de científicos y médicos dará a conocer una nueva proyección sobre el avance del coronavirus COVID-19 en México.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que, de acuerdo con las proyecciones de movilidad tras las medidas de distanciamiento social, se podría reiniciar las clases y regresar a la normalidad económica en algunos municipios sin casos de COVID-19 el próximo 17 de mayo.

“Si seguimos así, sí podemos o sí habría posibilidad de cumplir lo que se proyectó de que a partir del 17 de mayo en algunas regiones del país acotadas, en donde no ha habido casos (de COVID-19), hay más de mil municipios de los cerca de 2 mil 500 en donde no hay nada. Desde luego con cuidado, con cercos sanitarios”, explicó.

Agregó que ante el panorama de desinformación que existe entre los medios de comunicación ante las acciones para combatir la pandemia del COVID-19, se dará una cuarta conferencia de prensa, en la que la Secretaría de Bienestar informará sobre la dispersión de recursos.

El presidente dijo que este nuevo ejercicio de información busca limitar la propagación de noticias falsas y que se elimine la imagen de inacción del gobierno ante la propagación del coronavirus.

En ese sentido, criticó que los medios y sus comentaristas actúen como grupos de presión pidiendo que se apliquen las mismas fórmulas que en el neoliberalismo.

“Los medios de comunicación a veces no nos ayudan a transmitir. Aquí he leído incluso lo que se está haciendo. Como hay mal humor en la llamada clase política y en los que antes eran privilegiados, entonces no nos ayudan, el caso de los medios a informar. Todo lo ven mal. Son puros ataques”, lamentó.