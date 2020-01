China acepta la ayuda de Estados Unidos para contener el brote de coronavirus

China aceptó la ayuda de Estados Unidos para contener el brote de coronavirus, como parte de la misión encabezada por la Organización Mundial de la Salud.

“Nos complace informar que China aceptará nuestra oferta de expertos en salud pública de Estados Unidos como parte de la misión de la OMS a China en respuesta al brote de coronavirus. Continuaremos comunicándonos estrechamente con nuestros homólogos chinos y la OMS en los próximos días”, informó Alex Azar, titular del Departamento de Salud y Servicios Sociales (DHHS).

We’re glad to report that China will accept our offer of U.S. public health experts as part of the @WHO mission to China responding to the #coronavirus outbreak. We will continue to communicate closely with our Chinese and @WHO counterparts in the days ahead.

