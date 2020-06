Celebra AMLO periodo extraordinario en Congreso para analizar leyes sobre T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en el Congreso habrá un periodo extraordinario de sesiones para la aprobación de leyes antes de la entrada del T-MEC este próximo 1 de julio.

El mandatario mexicano apuntó que no está en riesgo la entrada del T-MEC debido a que faltan leyes por aprobarse.

“No son leyes que puedan detener la entrada en vigor pero sí están relacionadas y queremos que no haya ningún obstáculo para que el 1 de julio entre el tratado”, refirió.

Sobre su posible visita a Washington D.C. para reunirse con el mandatario Donald Trump, el presidente López Obrador prácticamente lo ve como algo imposible, pero todavía no lo descarta.

“Yo creo que sí (no se va a realizar el viaje) porque ya está el tiempo metido y no va a ser ya posible. No lo descartó todavía, hay que esperar, pero sí ya veo que no va a ser posible”, externó