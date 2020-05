Captan a secretaria del Trabajo sin cubrebocas en supermercado; admite error, pero denuncia ‘acoso y mentiras’

Luisa Alcalde fue captada sin cubrebocas al interior de un establecimiento en la colonia Narvarte; admite error y señala que fue víctima de 'acoso y mentiras'

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, fue captada sin cubrebocas al interior de un establecimiento comercial en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.

En un video, difundido por el sitio periodístico emeequis, se puede observar a la funcionaria pasear por una tienda de autoservicio sin cubrebocas, hecho que fue criticado y comentado en redes sociales.

En el video, con registro de la noche del 21 de mayo, la hija de la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, fue vista en el establecimiento Superama comprando vino y frituras sin ninguna medida de protección, pese a que en la Ciudad de México su uso es obligatorio en espacios públicos desde el 27 de abril.

“No debí hacerlo”: Alcalde Luján

La secretaria Luisa María Alcalde ofreció un mensaje en respuesta a la difusión de ese video, y señaló que únicamente se retiró el cubrebocas para hablar por teléfono.

“Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia”, expresó la secretaria de Estado a través de Twitter.

Durante la conferencia de prensa del pasado sábado sobre los Apoyos para el Bienestar, que otorga el gobierno federal a microempresas, Alcalde Luján añadió:

“Respetamos profundamente la libertad de expresión, la gente puede opinar y se vale, pero tenemos derecho de réplica y eso es lo interesante. Muchas veces caen en las mentiras y difamación, pero no somos iguales y no tenemos nada que esconder, al contrario, tenemos un montón de cosas que informar”, afirmó.

Con información de López-Dóriga Digital