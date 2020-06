Cancelan el “Hoy No Circula” en Puebla

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que el programa Hoy No Circula es contraproducente ante el coronavirus COVID-19, por lo que afirmó que emitirá un decreto para cancelar dicho esquema en la entidad.

En conferencia de prensa, señaló que debido a las aglomeraciones en el transporte público, los usuarios corren más riesgo de contagio que en su auto particular.

“Vamos a emitir un decreto para cancelar el programa Hoy No Circula. Ya sirvió y sirvió mucho; nos sirvió para controlar la curva en su momento. Mantuvo, diría yo, niveles de movilidad motora en ritmos nunca vistos en Puebla y en el estado, pero hoy provoca efectos al revés, porque el Hoy No Circula hace que quien no tiene manera de ir a su trabajo, porque solo tiene un coche, lo hace en transporte colectivo y ese transporte colectivo le provoca más riesgos, por eso hoy ya no se aplica el programa Hoy No Circula”, señaló el mandatario.