Cámara de Diputados entrará en receso pero utilizarán última sesión para caso Robles

Debido a la pandemia de COVID-19 que ha obligado al cierre de órganos de gobierno en el país, la Cámara de Diputados también tomará medidas como un receso de sus actividades ordinarias.

Al respecto, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro explicó en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga qué acciones se emprenderán antes y durante este receso.

Pero acerca de la decisión de utilizar la última sesión para el caso Robles, Delgado indicó:

Sin embargo, explicó que a partir de este miércoles ya se iniciaron las medidas preventivas.

A partir de hoy, ya todo los empleados mayores de 60 años en la Cámara ya pedimos que se queden en su casa, lo mismo mujeres embarazadas y con diabetes y yo pedí a mi fracción que los diputados mayores de 60 años, de preferencia, no se presenten, pues son el grupo más vulnerable”.

Indicó que el día de ayer tuvieron una reunión con autoridades de salud en la que nos dieron la información necesaria acerca de las medidas correpsondientes y cómo se han tomado las medidas por parte del gobierno y por qué y que con esta información se tomó la decisión de las sesiones.

No podíamos irnos así, no somos una empresa, somos un poder. Además, no podíamos dejar un vacío constitucional. Necesitábamos sesionar por varios asuntos.

Otro asunto pendiente que teníamos era la minuta que venía del Senado en materia de violencia política de género que no se podía legislar cuando arranque el periodo electoral.

Otro porque está abierta la convocatoria para la selección de consejeros del INE por lo que teníamos que modificar la convocatoria para ver abrir un espacio de receso porque no va a continuar el procedimiento y la Constitución establece que si se vencen ciertos plazos, incluso la Corte podría revisar el procedimiento. En abril salen cuatro Consejeros y no van a estar los nuevos.

También teníamos pendiente aprobar la Ley del maíz nativo que tiene que aprobarse antes de la entrada en vigor del T-MEC, entiendo que Estados Unidos quiere adelantar la entrada en vigor para el 1 de junio.

También teníamos que modificar la ley de Impuestos generales de importación y exportación y la Ley aduanera que tiene relación con el T-MEC”.