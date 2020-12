Cabal Peniche no es cercano a nuestro proyecto: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que el empresario Carlos Cabal Peniche no es cercano al proyecto de la Cuarta Transformación.

En la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario federal enfatizó que no ve a Cabal Peniche desde hace 30 años.

No está cercano al proyecto nuestro, él tiene actividades empresariales pero no existe ninguna relación con nosotros, al menos yo no lo veo desde hace como 30 años, por si hace falta aclararlo. No lo he visto”, destacó.