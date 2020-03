Bloqueos en Guanajuato son actos propagandísticos de delincuentes, asevera AMLO

López Obrador instó a la población que apoya a los delincuentes a no protegerlos, y en caso de necesitar ayuda, acogerse directamente a los programas sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los bloqueos de ayer en Guanajuato son un acto propagandístico de grupos criminales que operan en la región.

“Fue un acto de reacción de grupos de la delincuencia, aparatoso, publicitario, propagandístico, pero sin mucha base social, ya no es lo de antes. Afortunadamente no pasó a mayores. Estamos atendido de manera especial Guanajuato porque eran muchos los homicidios, a veces la diferencia en un día es Guanajuato”.

López Obrador instó a la población que apoya a los delincuentes a no protegerlos, y en caso de necesitar ayuda, acogerse directamente a los programas sociales.

“Decirles que es momento de deslindarse, de salirse, que no les conviene eso, no respaldar no apoyar, no darle protección a los delincuentes. Que si tienen mucha necesidad, que nosotros les apoyamos hay muchos programas para el Bienestar”, argumentó.

El mandatario mexicano señaló que lo ocurrido ayer en Guanajuato no tuvo nada que ver con el llamado ‘Culiacanazo’.

“No fue un operativo con ese propósito, no tiene nada que ver con lo de Culiacán, es una reacción, va a continuar la participación de las fuerzas de seguridad”, aseguró.

Delincuentes bloquearon carreteras en Celaya, Salamanca y Juventino Rosas, en Guanajuato, con vehículos incendiados para intentar frenar un operativo de las autoridades federales y estatales que combaten el tráfico de droga y el robo de combustible en la región.

Con información de López-Dóriga Digital