Banderazo de obras del Tren Maya, de forma presencial o videoconferencia: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apuntó que si las autoridades sanitarias se lo permiten, dará el banderazo de inicios de trabajo del Tren Maya el 30 o 31 de mayo o una semana después.

En caso contrario, si no pudiera dar el banderazo de forma presencial, el mandatario mexicano apuntó que inauguraría los trabajos de los cuatro tramos de dicho obra por medio de videoconferencia.

“Me gustaría dar el banderazo el 30 y 31 de mayo, si no (se puede), una semana después, va a depender lo que recomienden los médicos, de todas maneras cuidando todas las medidas sanitarias”, refirió.

“Es muy probable que cuando reinicie (actividades) me traslade por carretera aunque tarde un poco más, para dar el buen ejemplo. Si no se puede, porque se considera que no pueda salir, damos un banderazo por videoconferencia, lo damos desde Palacio Nacional en una mañanera, siempre (…) Un banderazo virtual a los cuatro tramos”, reiteró.